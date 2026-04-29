«Пока есть инфляция и волатильность, бетонные стены будут дорожать»

В столице Кубани стоимость предложения на рынке квартир бизнес-класса, по данным аналитиков рынка недвижимости, в среднем составляет 284 тыс. руб. за кв. метр. Рост цен сохраняется даже при снижении спроса, что связано с высокой себестоимостью строительства и ограниченным предложением качественных объектов в престижных локациях. Как пояснила «Ъ-Кубань», директор департамента продаж «Инсити девелопмент» Ксения Гагарина, покупатели такого жилья — менее чувствительные к ставке инвесторы или люди с высоким доходом, покупающие квартиры за наличные средства.

«В Краснодаре действительно фиксируется необычная ситуация: в 2026 году цены на жилье бизнес-класса продолжают расти, хотя общий спрос на недвижимость падает. Это явление связано с экономическими факторами и глубинными изменениями на самом рынке. Среди основных причин — исчезновение премиального предложения. Рынок элитной и премиальной недвижимости в Краснодаре практически закрылся. Если в начале 2024 года в продаже числилось и так не очень много лотов в элитном сегменте, то к 2025 году они были полностью распроданы, и новые проекты этого уровня не запускаются.

В результате то, что сегодня называют бизнес-классом, по сути, является бывшим комфорт-классом прошлых лет. Прежний, настоящий бизнес-класс, соответствующий всем стандартам, полностью исчез. При этом предложение в текущем сегменте бизнес-класса также сократилось — на 6% за два года (до 4,4 тыс. квартир). Дефицит качественного предложения толкает цены вверх.

Рост себестоимости строительства также оказывает влияние на цены. Застройщики напрямую называют удорожание строительства ключевым фактором. Кроме того, доступность кредитов резко снизилась, что теоретически должно было охладить рынок. Льготные программы свернуты, а рыночные ставки по ипотеке находятся на уровне 19–20% и выше. Парадокс в том, что это не снижает цены для бизнес-класса, так как его покупатели — менее чувствительные к ставке инвесторы или люди с высоким доходом, покупающие за наличные.

Недвижимость остается главным "островком безопасности" для сбережений на фоне инфляции. Квартиры воспринимаются как физический актив, который сложно обесценить мгновенно, в отличие от денег. По данным аналитики, около 40% квартир в новых проектах Краснодара покупают для последующей сдачи в аренду. Инвесторы активно вкладываются в бизнес-класс, так как этот сегмент приносит стабильный доход и окупается быстрее.

Сегодня на стоимость влияет несколько факторов. Во-первых, местоположение и земля: свободных участков под премиальное строительство в центре нет, а реновация старых кварталов нерентабельна. Во-вторых, потоки миграции и туризм: Краснодар остается магнитом для переезда. Приток людей создает как спрос на покупку, так и мощный драйвер для арендного бизнеса. В-третьих, экономическая неопределенность: пока есть инфляция и волатильность, бетонные стены будут дорожать, даже если количество реальных покупателей (не инвесторов) падает».