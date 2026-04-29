Губернатор Петербурга Беглов раскрыл подробности строительства нового моста через Неву
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что мост через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения будут строить те же рабочие, которые занимаются строительством Большой Смоленской переправы. Об этом пишет «Фонтанка».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Как передает корреспондент издания, речь идет о компании «Нацпроектстрой». Строители начнут возведение моста через Неву уже этим летом.
Что касается Большого Смоленского моста, господин Беглов подчеркнул, что переправа готова к проводке крупногабаритных судов по фарватеру Невы. Глава региона отметил, что под разведенными «крыльями» уже прошло первое судно. Губернатор Санкт-Петербурга лично контролирует сроки и качество исполнения работ.