«Россети Тюмень» направили 34 млн рублей на плановый ремонт энерготранзита в ЯНАО

«Россети Тюмень» завершили плановые технические мероприятия на высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП) в Ямало-Ненецком автономном округе. Линейный объект участвует в схеме электроснабжения инфраструктуры транспортировки газа, а также около 1,3 тысячи жителей поселка Ягельный Надымского района. На проведение работ системообразующая сетевая компания направила свыше 34 млн рублей.



Энергетики смонтировали более 29 километров сталеалюминиевого провода и порядка 10 километров грозозащитного троса, произвели выправку трех опор ЛЭП и замену дефектных изоляторов. Чтобы повысить наблюдаемость линии электропередачи, специалисты установили инновационную систему дистанционной диагностики отечественного производства. К выполнению работ были привлечены две бригады энергетиков и четыре единицы спецтехники. Персонал и грузы перевозили по труднодоступной болотистой местности при помощи транспорта повышенной проходимости, в том числе двухзвенного гусеничного вездехода-амфибии и снегоболотохода на шинах сверхнизкого давления.

Компания «Россети Тюмень» непрерывно совершенствует функционирование энергокомплекса Тюменского макрорегиона. Выполненные технические мероприятия повысили надежность электроснабжения объектов транспортировки газа на Ямале.

