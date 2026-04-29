Совфед одобрил создание игорной зоны на Алтае

Совет федерации одобрил закон о создании в России шестой игорной зоны. Она будет располагаться в Республике Алтай.

Согласно пояснительной записке, Алтай обладает туристическим потенциалом. Власти рассчитывают, что создание игорной зоны поможет увеличить туристическую активность, что поспособствует развитию региона. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

В России уже работают пять игорных зон — в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, а также в Калининградской области.

Глава Алтая Андрей Турчак говорил, что игорную зону запустят в Майминском районе. Она будет работать в пределах одной территории «с жесткими правовыми рамками и госконтролем», обещал глава региона. По оценке властей, игорная зона создаст около 1 тыс. рабочих мест и будет ежегодно приносить бюджету не менее 300 млн руб.