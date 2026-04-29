Финская Kone и немецкая TKE объединятся в крупнейшего в мире производителя лифтов

Финский производитель лифтов Kone сообщил о покупке германского конкурента TK Elevator (TKE). В рамках сделки стоимость TKE оценивается в €29,4 млрд. В результате слияния будет образован крупнейший в мире производитель лифтового и эскалаторного оборудования.

Объединенная компания будет почти в два раза больше, чем Kone в ее нынешнем виде, — свыше 100 тыс. сотрудников в более чем 100 странах мира. Кроме того, она будет крупнее ближайших конкурентов – американской Otis и швейцарской Schindler. В совместном заявлении сторон указывается, что годовые продажи новой структуры превысят €20 млрд. Штаб-квартира объединенной компании будет находиться в Финляндии, ее возглавит нынешний генеральный директор Kone Филипп Делорм.

TKE в 2020 году отделилась от концерна Thyssenkrupp и стала самостоятельной компанией. Ей владеет консорциум частных инвесткомпаний Advent и Cinven. По итогам сделки консорциум получит в новой структуре долю в 33,8% и представительство в совете директоров. Kone работает, в первую очередь, на азиатских рынках, включая Китай, а также в Европе. TKE широко присутствует на рынке США, получая там 45% доходов.

Слияние должно получить одобрение соответствующих регуляторов.

Алена Миклашевская