В еще двух городах Челябинской области отключат отопление в конце апреля

Администрация Миасса подписала распоряжение о прекращении отопительного сезона. Тепло прекратят подавать в помещения с 29 апреля. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии. Кроме того, с 30 апреля отопительный сезон завершат в Златоусте, сообщил глава города Олег Решетников.

Обслуживающим и теплоснабжающим организациям рекомендовано с указанного дня перенести систему теплоснабжения на летнюю схему.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 30 апреля также завершится отопительный сезон в Чебаркуле. В Челябинске администрация еще не определилась с датой отключения тепла из-за нестабильной погоды.

Ольга Воробьева