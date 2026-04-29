В Чебаркуле с 30 апреля завершается отопительный сезон

Администрация Чебаркуля объявила о завершении отопительного сезона в городе. С 30 апреля начнется плановое отключение тепла в административных и жилых помещениях, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сообщаем, что с 30 апреля в городе будет прекращен отпуск тепловой энергии на объекты государственного, муниципального и частного значения. Это означает завершение отопительного сезона»,— отмечено в сообщении.

В Челябинске администрация еще не определилась с датой отключения тепла из-за нестабильной погоды. На аппаратном совещании 27 апреля глава города Алексей Лошкин заявил, что необходимо заранее подготовить распоряжение об окончании отопительного сезона на основе прогноза. Обычно документ подписывается после того, как среднесуточная температура выше +8 градусов держится пять дней подряд. Из-за этого еще некоторое время необходимо ждать для отключения тепла. По рекомендации Алексея Лошкина, если прогноз пообещает положительную температуру в течение пяти дней, то распоряжение подпишут заранее.

