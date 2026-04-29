В ДТП с микроавтобусом в подмосковной Кашире пострадали 10 человек

В Подмосковье 10 человек пострадали при столкновении автобуса и легковой машины на трассе М-4 «Дон» в округе Кашира. Об этом сообщили в пресс-службе противопожарно-спасательной службы Московской области.

По данным ведомства, шесть человек уже госпитализировали, еще одного транспортируют вертолетом санавиации. Автомобильное движение на участке трассы затруднено. В спасательной службе призвали водителей соблюдать осторожность.

Авария произошла около 10 утра на 117-м км трассы. По предварительной информации, водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato врезался в стоявший на дороге после аварии легковой автомобиль Volkswagen Touareg, рассказали в ГУ МВД России по Московской области. Всего в автобусе находились 13 пассажиров. Каширская городская прокуратура взяла установление обстоятельств ДТП под контроль.