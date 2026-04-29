Число выездных налоговых проверок выросло на 20%

За девять месяцев 2025 года число выездных налоговых проверок компаний и ИП выросло на 20% в России и на 45% в Москве год к году. Статистикой ФНС поделился руководитель налоговой практики Аудиторско-консалтинговой группы «Созидание и Развитие» Егор Крючков на конференции «Ъ». По его словам, в 98% случаев проверяющие органы выявили нарушения.

В январе-сентябре 2025 года ФНС провела 3841 выездную налоговую проверку в России, из которых 3768 завершились доначислениями. В Москве по итогам 1356 проверок нашли нарушения в 1323 случаях. Средняя сумма доначисленных налогов составила 80 млн руб. в РФ и 107 млн руб. в столице.

Как отметил эксперт, ФНС прежде всего борется с дроблением бизнеса и «бумажным» НДС — схемой ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. При этом цель выездной проверки — не в том, чтобы найти правонарушения. Налоговики приходят в компанию, чтобы подтвердить их какими-либо доказательствами. «98% проверок заканчиваются доначислениями для бизнеса. 2% можно считать определенной статистической погрешностью. Тот момент, когда налоговый орган по тем или иным причинам не доработал, не дособрал доказательства»,— рассказал господин Крючков на конференции ИД «Коммерсантъ».

Как писал «Ъ» в марте, Верховный суд (ВС) упростил проведение повторных выездных налоговых проверок. В деле ООО «Нефтегазстрой» ВС разрешил доначислить полмиллиарда рублей налогов после повторной проверки ФНС. Экономколлегия подтвердила, что проведение проверки вышестоящим налоговым органом не зависит от степени участия его должностных лиц в первой процедуре.