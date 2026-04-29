Титулованных спортсменов-саночников будут судить в Красноярске по делу о хищении

В Красноярске завершили расследование дела о махинациях с поставкой инвентаря для спортшколы. Обвиняемыми по нему проходят бывший директор спортшколы олимпийского резерва по санным видам спорта, а также два спортсмена из Подмосковья, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

По данным источников, в деле фигурируют экс-директор спортшколы Петр Долгих и два титулованных спортсмена-саночника Роман Репилов и Александр Перетягин. Четвертый обвиняемый — бывший тренер спортшколы Александр Осипенко — заключил контракт с Минобороны, расследование в отношении него выделили в отдельное производство.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата) на основании материалов красноярского УФСБ. По информации следственного ведомства, в мае 2025 года спортшкола и один из спортсменов, являющийся индивидуальным предпринимателем, заключили контракт на поставку нового инвентаря и оборудования стоимостью более 10 млн руб. Обвиняемые, по версии следствия, подыскали б/у оборудование и подготовили документацию для участия в аукционе. В результате, указывается в деле, в спортшколу был поставлен подержанный инвентарь, а 10 млн руб. похищены.

Кроме того, бывшему директору спортшколы вменяют в вину хищение 150 тыс. руб., принадлежащих учреждению, которые он потратил на ремонт собственных саней для бобслея.

30-летний Роман Репилов — трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка мира, девятикратный победитель этапов Кубка мира. 34-летний Александр Перетягин — серебряный призер чемпионата Европы, участник Олимпиады в Сочи. В ноябре 2025 года они были задержаны и по решению суда заключены под стражу. В последующем спортсменам смягчили меру пресечения.

