Титулованные спортсмены-саночники отправлены в СИЗО Красноярска за хищение

Центральный райсуд Красноярска поместил под стражу трехкратного чемпиона мира по санному спорту Романа Репилова и серебряного призера чемпионата Европы в одиночных соревнованиях Александра Перетягина. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила краевая объединенная пресс-служба судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Репилов во время соревнований на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Роман Репилов во время соревнований на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Спортсменам инкриминируют присвоение 11 млн руб. бюджетных средств, предназначенных для покупки спортивных саней. По данным следствия, Роман Репилов действовал как индивидуальный предприниматель, а Александр Перетягин работал специалистом по подготовке инвентаря в Центре спортивной подготовки сборных России. Фигуранты дела заключили контракт со спортивной школой на поставку нового оборудования, но, указав в отчетных документах ложные сведения, предоставили подержанный инвентарь.

Роман Репилов и Александр Перетягин отправлены в СИЗО сроком на один месяц.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.

Михаил Кичанов