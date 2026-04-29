В Новосибирске мужчина убил трехлетнюю дочь сожительницы

В Новосибирске задержали мужчину по подозрению в убийстве трехлетней девочки. По данным прокуратуры, он избил дочь своей сожительницы 27 апреля. Девочка умерла в медучреждении от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего ребенка. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, следует из сообщения прокуратуры в Telegram-канале. Ведомство взяло расследование уголовного дела на контроль. Прокуратура даст оценку работе органов системы профилактики с семьей.

Мужчина и его сожительница — иностранцы. Они приехали в Россию в декабре 2025 года. У мужчины не было разрешения на проживание в стране. Мать девочки получила разрешение, но не оформила миграционные документы на дочь. Женщина была привлечена к административной ответственности. В отношении арендодателя квартиры, в которой проживали иностранцы, составлено два административных протокола, пишет ТАСС со ссылкой на данные регионального управления МВД.