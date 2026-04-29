На фоне бесконечного количества ИИ-стартапов не только обычным людям, но и инвесторам Силиконовой долины хочется чего-то настоящего. Интерес растет к так называемым IRL-проектам (In Real Life), которые способствуют столь востребованному живому общению. Итальянский сервис WeRoad недавно заявил об экспансии на американский рынок к 2030 году. Платформа позволяет путешественникам-одиночкам объединяться в группы и проводить совместные отпуска.

Как это работает: пользователь, зная свои даты отпуска, заходит на сайт, выбирает направление и формат отдыха — пляж на Средиземном море, сафари в Африке, городские шопинг-туры в Азии, исследование археологических парков в Мексике или что-то другое. Поиск отфильтровывается по датам, направлению и настроению. Затем турист сам приобретает авиабилеты и присоединяется к сообществу других путешественников. В такие туры обычно включено проживание (совместное или отдельное, по желанию), экскурсии, транспорт для общих поездок, помощь координатора группы. Последний — тоже активный турист-энтузиаст, но он присоединяется к группе еще и с целью помочь со всеми процессами.

Сервис создан для активного отдыха людей в возрасте от 18 до 49 лет. И мотивация понятна. Согласно опросам, около 35% взрослых в ЕС говорят, что чувствуют себя одинокими хотя бы иногда, особенно молодежь. WeRoad появилась в 2017 году, и с тех пор сервис растет ежегодно примерно на 30%, говорят в компании. Оборот 2025 года — €130 млн. Добавляются новые опции: туры на уикенд, приложение WeMeet для локальных мероприятий и прочее. Во главе компании — выходцы из Booking.com.

Итальянские СМИ пишут, что на групповые поездки в 2026 году придется около трети оборота туристической индустрии в $1 трлн. Молодежь стремится к реальным жизненным впечатлениям, и даже серьезные кризисы, такие как на Ближнем Востоке, в целом это не изменят. И с этим невозможно спорить: даже после самых сильных переживаний и потрясений всем людям всегда нужно только одно — отдых.

Яна Лубнина