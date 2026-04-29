Средневзвешенная стоимость одного квадратного метра в столичных премиальных новостройках держится на пиковом уровне — 1 млн 603 тыс. руб. За год стало дороже почти на 10%. За три месяца девелоперы реализовали по договорам долевого участия около 230 квартир и апартаментов, что на 42% ниже показателя аналогичного периода 2025 года. Но некоторые жилые комплексы по-прежнему сохраняют высокие темпы реализации. По данным экспертов компании NF Group, на масштабные проекты пришлось около 170 сделок — три четверти от совокупного объема спроса в премиум-классе.

К середине весны 2026-го в экспозиции сегмента насчитывалось около 2,2 тыс. квартир и апартаментов — на 6% меньше, чем в конце 2025 года, и на те же 6% больше, чем год назад. Брокеры полагают, что квартальная корректировка преимущественно связана со структурными изменениями сегмента: на фоне замедления темпов продаж девелоперы пересматривали пулы лотов для формирования сбалансированной структуры предложения.

Всего за первые три месяца 2026 года сегмент премиум-класса пополнился двумя новыми проектами. Один из них реализуется в формате закрытых продаж, второй отличается клубным форматом, поэтому заметного прироста предложения в общей структуре сегмента не произошло. Совокупная стоимость сделок в премиальных новостройках за рассматриваемый период составила около 25 млрд руб. Среди лидеров — высотки в Дорогомиловском районе, масштабные проекты в районе Ленинского проспекта и в Лужниках.

