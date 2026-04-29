«Ушли в историю, дай бог, навсегда»

В 1949 году канадский инженер Ирвин Л. Гросс запатентовал устройство, способное принимать отправленный на него радиосигнал. Он планировал оснастить им больницы, чтобы с его помощью вызывать врачей в отделение. Но клиники новинку не приняли — Гросс явно опередил свое время. Через восемь лет, в 1956-м, такое же устройство для экстренных служб представил инженер компании Motorola Джон Фрэнсис Митчелл. И тут же новинку оценили по достоинству и медики, и пожарные, а вскоре и остальное человечество.

Разработка моделей для массового использования заняла восемь лет, и новинка сразу захватила мир. На пике славы в 1980-х пейджерами пользовались почти 170 млн человек. В СССР они, по слухам, попали к Олимпиаде-80. Ну, разумеется, только для тех, кому положено. А уже через десяток лет стали символом новой русской жизни, да с ней вместе и ушли в историю, уступив дорогу смартфонам. Дай бог, навсегда.

Павел Шинский