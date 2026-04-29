Ханс Ниманн, 2022 год

Фото: FIDE

Манипуляции в шахматах сводятся к тому, что игроку подсказывают ходы сообщники, работающие с мощным компьютером. Но методы у всех разные. Например, на шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске в 2010 году французы использовали для этого обычные телефоны и систему перемещения капитана по залу. Игрок смотрел на партнера и делал ход в зависимости от того, какое место тот занимал. Но судьи быстро вычислили мошенников, так как все было на виду.

А вот американец Ханс Ниманн сделал так, что проверить его было невозможно. Победа талантливого девятнадцатилетнего гроссмейстера над действующим чемпионом мира Магнусом Карлсоном стала настоящей сенсацией, но потерпевший поражение чемпион намекнул на нечестную игру. По неофициальной информации, Ниманн спрятал игрушку для взрослых в собственном теле, а сообщник с компьютером передавал ему сигналы с помощью азбуки Морзе. После обвинений американец пришел в бешенство, а затем подал на Карлсона в суд. Иск был серьезный — $100 млн.

Правда, чуть позже стороны договорились о внесудебном урегулировании. Доказать никто ничего не смог, но о той ситуации спорят до сих пор. Блогеры из Британии даже проводили эксперимент, чтобы проверить, возможен ли подобный метод. Вердикт таков: технически система с вибрациями работает, но ее использование в реальной турнирной обстановке маловероятно. Однако тех, кто не верил в честную победу Ниманна над Карлсоном, это все равно не убедило.

Владимир Осипов