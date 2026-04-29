В Екатеринбурге определили еще двух финалистов футбольного турнира гордумы

Финалисты турнира на призы Екатеринбургской городской думы определены в Железнодорожном и Верх-Исетском районах. Напомним, в Екатеринбурге стартовал третий ежегодный футбольный турнир, организатором которого выступает городская дума. Соревнования третий год подряд проводят среди юношеских команд в честь Международного дня защиты детей.

В Железнодорожном районе победу одержал футбольный клуб «Юнион», второе место заняла команда «СтарВарс», третье — сборная школы №127. «Очень рад, что такое большое количество детей в Екатеринбурге занимается как футболом, так и другими видами спорта, – поддержал спортсменов депутат Алексей Мещеряков. Мы не только проводим системную работу по развитию спорта (помощь спортивным школам, ремонт кортов во дворах, строительство новых ФОКов и так далее), но и даем юным спортсменам возможность проявить себя и выйти на новый уровень».

В Верх-Исетском районе сильнейшей стала команда ФК «Синтур-Буревестник», второе место занял ФК «ВФЛ». Депутат Алексей Смирнов подчеркнул, что турнир дает возможность детям почувствовать поддержку района и города. «Дети – наше будущее, и наша задача – создавать для них условия, чтобы росли здоровыми, активными и верили в себя»,– прокомментировал Алексей Смирнов. Всем участникам вручили подарки.

Состязания продолжатся в Академическом районе 30 апреля и в Ленинском районе 1 мая. Ранее матчи прошли в Орджоникидзевском районе. В турнире участвуют детские команды из всех восьми районов Екатеринбурга.

Финал соревнований состоится 1 июня. Победители районных этапов встретятся в решающих матчах на призы городской думы.

Алексей Буров