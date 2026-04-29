Кремль прокомментировал ограничения в отношении литературы и сериалов

Ограничения, введенные в отношении некоторой литературы и фильмов, обусловлены необходимостью соблюдать законодательство, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, «все должны следовать духу и букве закона».

«Если есть какие-то проблемы, как представляется тем, в отношении кого выносятся те или иные решения, разумеется, их нужно в рабочем порядке обсуждать»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. Он добавил, что «это прерогатива Министерства культуры или других ведомств в каждом конкретном случае».

С декабря 2022 года в России введена административная ответственность за «пропаганду ЛГБТ» среди лиц всех возрастов (в России «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено). Это касается в том числе и пропаганды в кино и литературе. С 1 марта 2026 года в России действует уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете, предусматривающая обязательную маркировку книг с упоминанием этой темы. За распространение произведений без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб., максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Закон не считает пропагандой произведения, в которых «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Но те из них, которые были опубликованы с 1 августа 1990 года, все равно подлежат обязательной маркировке.