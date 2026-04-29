В Зеленограде ребенок погиб при попытке прокатиться на щетке снегоуборщика

В Зеленограде 12-летний мальчик погиб после того, как запрыгнул на щетку снегоуборочного трактора. Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

По данным столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел около корпуса 2015, рядом со школой. В ведомстве подтвердили, что мальчик запрыгнул на движущийся трактор, после чего его затянуло под вращавшуюся щетку. Видеозапись инцидента появилась в новостных Telegram-каналах.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативной группы и прокуратуры.