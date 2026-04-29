На только что завершившейся миланской неделе дизайна Moroso и Diesel Living представили совместный проект — The Baggy Collection, разработанный Гленном Мартенсом, креативным директором Diesel с 2020-го, в сотрудничестве с мультидисциплинарной студией Controvento. В общем, создателей тут целый большой коллектив.

И важный момент: если Moroso — очевидная история про мебель и интерьер, то Diesel у многих с этим направлением не ассоциируется. У меня, например, до первого визита на Salone del Mobile было ровно такое же ощущение. На практике же у Diesel Living — это полноценная и масштабная линия, с огромным стендом — с мебелью, светом и предметами для дома. В новой коллекции эта связь моды и интерьера очень буквальна — обивка мебели сделана под деним.

The Baggy Collection — это система, в которую входят кровать и прикроватные столики, объединённые одной логикой расслабленной формы. Будто это не кровать, а кинутый на пол спальник с матрасом, не стол — а пуф с подносом поверх. Обивка не просто «под деним», а из созданного специально для проекта жаккарда. Несмотря на внешнюю расслабленность, все очень продуманно: включая системы хранения. В общем, очень симпатичная коллекция, в которой эксперементальность Diesel соединяется с производственной экспертизой Moroso, а интерьер подается не как строгая композиция, а как живая, адаптирующаяся под владельца и его настроение среда.

Анна Минакова