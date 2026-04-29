Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tenet Фото: Tenet

Производство полного цикла автомобилей марки Tenet стартовало на калужском заводе марки в августе прошлого года. И первым автомобилем бренда, вставшим на конвейер, стал кроссовер Tenet T7. То, что он производится в России и для российских покупателей важно по целому ряду причин. И в первую очередь это, конечно же, контроль качества продукции, которая выпускается здесь и «для своих». Приведу лишь несколько примеров.

Сварочное производство на 90% автоматизировано и соответствует мировым стандартам качества. До того, как на конвейер встали серийные модели, было сварено 50 кузовов, геометрия и качество сварки которых измерялось на высокотехнологичном оборудовании по 2100 параметрам. А навесное оборудование — двери, капот, багажник — проверялись на высокоточном оптическом оборудовании: так называемое «облако» состояло из 20 млн точек.

Лакокрасочное производство Tenet учитывает все особенности эксплуатации автомобилей в России: перепады температур, высокую влажность, дорожные реагенты и даже песок, летящий из-под колес. Фосфатирование методом полного погружения, нанесение катафорезного грунта. После сушки в трех камерах — нанесение вторичного грунта, базовой эмали и лака. Днище и скрытые полости кузова проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов. Все эти этапы последовательно проходят шесть уровней контроля качества.

Наконец, при сборке автомобилей Tenet большое количество операций выполняется с использованием интеллектуального инструмента или автоматизированных систем, исключающих возможность ошибки. О том, что все эти старания не напрасны, говорят цифры. Сегодня кроссовер Tenet T7 — бестселлер российского рынка, которому доверяют не только за его уверенный внешний вид, универсальность в эксплуатации и самые современные технологии, но, и что особенно важно, за его надежность.

Суммарный период технической поддержки на автомобили Tenet составляет 5 лет или 150 тыс. км пробега. Пакет включает три года заводской гарантии и два года дополнительной технической поддержки.

Дмитрий Гронский