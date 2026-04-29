«Тут были придуманы все отечественные ядерные бомбы»

Дмитрий Буткевич — о Сарове

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Недавно мне довелось побывать в признанной, общеизвестной, но весьма труднодоступной православной святыне — городе Сарове. Почему признанной, думаю, понятно: тут подвизался, пожалуй, самый известный святой нового времени — преподобный Серафим. Хотя родился Прохор Исидорович Мошнин в Курске, здесь он принимал послушание отшельничества и столпничества. На окраине города, на берегу речки Саровки сохранилась и его отшельническая изба. И место с огромным камнем, где иеромонах Серафим часами стоял на коленях, творя молитвы.

Тут он и отошел в мир иной в 1833 году в возрасте 79 лет. А в 1903-м, когда произошло причисление Серафима к лику святых, сюда, в город Саров, состоялось многотысячное паломническое шествие с участием членов царской семьи, во главе с императором Николаем II. Понятно и почему я сопровождаю рассказ о Саровской пустыне термином «труднодоступная». В 1949 году советское правительство приняло решение о строительстве здесь ядерного центра. Тут были придуманы все отечественные ядерные бомбы. Территория РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики), кстати, огромная. Она огорожена «колючкой» и контрольно-следовой полосой. Вход и въезд — исключительно по пропускам. Посещение разрешено по приглашению родственников или по командировочным нуждам. Ну, еще в составе паломнических групп.

Нам, небольшой группе студентов-сценографов из ГИТИСа со мной, преподавателем, во главе, повезло попасть сюда при поддержке программы «Территория культуры "Росатома"». Мы изучали возможности проведения в городе при содействии Саровского краеведческого музея и городской Художественной галереи арт-резиденции с нашим участием. Места, где протекают речки Саровка и Сатис весьма живописны. Церковная архитектура главной городской площади величественная и обладает уникальной историей.

Когда-то тут останавливалась царская семья, государь-император шел отсюда крестным ходом до пустыни, где столпничал Святой Серафим. В советские годы храмы были порушены и прямо по ним проложена главная улица города. А 20 лет назад все было восстановлено так, как было в начале ХХ века. Музейные работники рассказывали нам об этом преобразовании как еще об одном чуде отца Серафима.

Дмитрий Буткевич

История большого взрыва

Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов

Фото: Wikipedia

9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс

Фото: AP

В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила

Фото: QuartzMMN

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки&lt;br> На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа

Фото: U.S. Army

Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны

Фото: ТАСС

Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м

Фото: Federal Government of the United States

Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные

Фото: U.S. Army

Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны

Фото: Wikipedia

В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн

Фото: U.S. Army

25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable

Фото: Wikipedia

12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы

Фото: Кадр из видео

29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира

Фото: AP / Lionel Cironneau

31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний

Фото: AP

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны

Фото: AP

30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар

Фото: Минатом

5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай&lt;br> На фото: подписание договора в Кремле

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами

Фото: AP / Jerry Mosey

7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана&lt;br> На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году

Фото: AP

10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран&lt;br> На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ

Фото: AP / Osamu Honda

