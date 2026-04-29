Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Недавно мне довелось побывать в признанной, общеизвестной, но весьма труднодоступной православной святыне — городе Сарове. Почему признанной, думаю, понятно: тут подвизался, пожалуй, самый известный святой нового времени — преподобный Серафим. Хотя родился Прохор Исидорович Мошнин в Курске, здесь он принимал послушание отшельничества и столпничества. На окраине города, на берегу речки Саровки сохранилась и его отшельническая изба. И место с огромным камнем, где иеромонах Серафим часами стоял на коленях, творя молитвы.

Тут он и отошел в мир иной в 1833 году в возрасте 79 лет. А в 1903-м, когда произошло причисление Серафима к лику святых, сюда, в город Саров, состоялось многотысячное паломническое шествие с участием членов царской семьи, во главе с императором Николаем II. Понятно и почему я сопровождаю рассказ о Саровской пустыне термином «труднодоступная». В 1949 году советское правительство приняло решение о строительстве здесь ядерного центра. Тут были придуманы все отечественные ядерные бомбы. Территория РФЯЦ-ВНИИЭФ (Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики), кстати, огромная. Она огорожена «колючкой» и контрольно-следовой полосой. Вход и въезд — исключительно по пропускам. Посещение разрешено по приглашению родственников или по командировочным нуждам. Ну, еще в составе паломнических групп.

Нам, небольшой группе студентов-сценографов из ГИТИСа со мной, преподавателем, во главе, повезло попасть сюда при поддержке программы «Территория культуры "Росатома"». Мы изучали возможности проведения в городе при содействии Саровского краеведческого музея и городской Художественной галереи арт-резиденции с нашим участием. Места, где протекают речки Саровка и Сатис весьма живописны. Церковная архитектура главной городской площади величественная и обладает уникальной историей.

Когда-то тут останавливалась царская семья, государь-император шел отсюда крестным ходом до пустыни, где столпничал Святой Серафим. В советские годы храмы были порушены и прямо по ним проложена главная улица города. А 20 лет назад все было восстановлено так, как было в начале ХХ века. Музейные работники рассказывали нам об этом преобразовании как еще об одном чуде отца Серафима.

Дмитрий Буткевич