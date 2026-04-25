В Челябинской области пресекли атаку беспилотника

На одном из объектов инфраструктуры в Челябинской области пресекли попытку атаки беспилотника. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в своих социальных сетях. По словам главы региона, жертв и разрушений удалось избежать. Какой именно объект подвергся атаке, не уточняется.

В аэропорту Челябинска введены ограничения на полеты. Задерживается десять авиарейсов.

Регионы Урала подверглись массовой атаке беспилотников ночью 25 апреля. По данным Минобороны РФ, силы ПВО сбили 127 беспилотников над Россией. По информации ведомства, дроны были уничтожены над 14 российскими регионами, среди которых Свердловская и Челябинская области.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщает в социальных сетях, что в результате атки БПЛА был поврежден один жилой дом. Из здания эвакуировали 50 человек, обошлось без жертв. В службу медицинской помощи обратились шесть граждан.

