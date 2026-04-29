Фадеев предложил НКО обращаться в СПЧ по вопросу внесения в «белый список»

Председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил некоммерческим организациям обратиться в СПЧ по вопросу включения их в «белый список». По его словам, этой темой могла бы заняться член СПЧ Светлана Маковецкая.

«Было бы правильно, если бы они (НКО — ''Ъ'') обратились, например, ко мне или к Светлане Маковецкой, чтобы они дали свои предложения. И чтобы мы свой ресурс использовали»,— сказал господин Фадеев в беседе с «Ъ».

Ранее портал «Милосердие.ру» попросил Минцифры разъяснить, как НКО может подать заявку на включение своих ресурсов в «белый список». Ведомство ответило, что механизм списка «имеет технические ограничения по количеству ресурсов», поэтому «включение большого количества сервисов в ''белый список'' невозможно». Для того, чтобы ресурс внесли в перечень НКО должно получить ходатайство федерального органа исполнительной власти, в котором будет «подтверждена социальная значимость сервиса» НКО, пояснили в Минцифры.

Сейчас в «белом списке» более 500 сервисов. 23 апреля в него были включены ресурсы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтерской организации «Добро.рф».

