Индекс промпроизводства в Татарстане вырос на 5,3% в годовом выражении

В первом квартале 2026 года в Татарстане зафиксировали рост промышленного производства на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает Татарстанстат.

Рост отмечен в энергетике (+8,2%), обрабатывающих производствах (+6%) и добыче полезных ископаемых (+3,4%). Наиболее существенный прирост показали ремонт машин и оборудования (+19,9%), производство электрооборудования (+17,2%), химических веществ (+10,7%) и лекарственных средств (+6,5%).

Снижение зафиксировано в водоснабжении и утилизации отходов (-3,8%), а также в таких сегментах, как производство кожи (-26,1%), металлургия (-21,8%), выпуск автотранспорта (-17,4%) и неметаллической минеральной продукции (-17,0%).

В целом по России промышленность в марте вернулась к росту: выпуск увеличился на 2,3% в годовом выражении после спада в январе–феврале. По итогам первого квартала рост составил 0,3%. Основной вклад внесла обрабатывающая промышленность (+3%), а добыча полезных ископаемых на фоне подскока цен на нефть прибавила 1%.

Влас Северин