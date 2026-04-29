Песков назвал цель ВСУ при ударе по Туапсе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Туапсе в Краснодарском крае, чтобы остановить экспорт российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эта нефть предназначалась для обеспечения обязательств России по экспортным контрактам. И реакция для минимизации последствий от этих ударов со стороны соответствующих ведомств и сил продолжается и в настоящий момент»,— указал господин Песков на брифинге.

По словам представителя президента, давать оценки событию пока рано. «Ведется большая напряженная работа, в которой задействованы сотни и сотни специалистов, которые героически борются с последствиями этих террористических ударов»,— уточнил Дмитрий Песков.

Возможные последствия ЧП в Туапсе для здоровья людей господин Песков комментировать не стал. Мнением конкретных специалистов на этот счет в Кремле не располагают, пояснил он. При этом пресс-секретарь заметил, что накануне президент Владимир Путин несколько раз получал доклады от главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в городе.

Рано утром 28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА. Из одного из резервуаров выбросило нефтепродукты. На данный момент возгорание локализовано, а все утечки сырья удалось остановить. В ликвидации последствий аварии участвуют более 300 сотрудников МЧС.