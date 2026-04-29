Липецкие энергетики взыскали долг с «дочки» «Эко-культуры»

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) к ООО «Овощи Черноземья» (входит в холдинг «Эко-культура» Александра Рудакова), удовлетворив взыскание долгов. В ходе процесса их сумма была увеличена с 41,6 млн до 44,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Как говорится в материалах дела, в апреле представитель ЛЭСК ходатайствовал об увеличении размера требований до 44,7 млн руб., включая 40,2 млн руб. задолженности за электроэнергию, поставленную в ноябре 2025 года, и 4,4 млн руб. пени за период с декабря 2025 года по март 2026 года. Ответчик согласился с основным долгом, но возражал против взыскания неустойки, просив суд снизить ее.

Был установлен факт поставки электроэнергии на сумму 40,2 млн руб., что подтверждено материалами дела. В связи с признанием долга ответчиком требование в этой части было удовлетворено без рассмотрения спора по существу. Расчет неустойки суд признал верным и не нашел оснований для ее снижения, отклонив просьбу «Овощей Черноземья». В итоге компания будет выплачивать полную сумму.

По данным Rusprofile, ООО «Овощи Черноземья» зарегистрировано в Липецкой области в 2012 году. Основной вид деятельности — выращивание овощей в теплицах. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Гендиректор — Мария Акзамова. Компания принадлежит Александру Рудакову через ООО «Эко-культура» и ООО «Эко-культура инвест». По итогам 2025 года общество получило чистый убыток в размере 1,17 млрд руб., что в 3,8 раза больше, чем в 2024-м (303,2 млн руб.). Выручка предприятия при этом сократилась на 5,2% — с 7,65 млрд до 7,25 млрд руб. Земельный банк — 86,21 га. По собственным данным, ПАО ЛЭСК как гарантирующий поставщик электроэнергии обслуживает 14 тыс. организаций и свыше 550 тыс. частных лиц. По данным Rusprofile, ПАО зарегистрировано в Липецке в 2005 году. Основной вид деятельности — торговля электроэнергией. Уставный капитал — 34,2 млн руб. Гендиректор — Сергей Воробцов. По информации «СПАРК-Интерфакс», 91,01% акций ЛЭСК принадлежит кипрскому офшору Zefavel Trading Limited. Выручка ПАО в 2024 году составила 15,4 млрд руб. Чистая прибыль — 440,2 млн руб.

ООО «Овощи Черноземья» с марта 2023 года выступает ответчиком по более чем 20 искам со стороны ЛЭСК на общую сумму свыше 2,8 млрд руб. Причина разбирательств — те же просрочки оплаты электроэнергии. Эксперты указывают: в тепличном бизнесе сокращается маржинальность в связи с ростом тарифов и снижением покупательской способности потребителей.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова