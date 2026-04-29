За два года суды в России рассмотрели 260 дел против иностранных военнослужащих

В 2024–2026 годы российские суды рассмотрели свыше 260 уголовных дел, фигурантами по которым проходили более 400 военнослужащих из Украины и других стран. Они обвинялись по статьям об убийстве (105 УК РФ), теракте (205 УК РФ), наемничестве (359 УК РФ) или применении запрещенных методов ведения войны (356 УК РФ), сообщила Главная военная прокуратура.

В числе фигурантов — граждане Грузии, Великобритании, США, Литвы. Они приговорены к длительным срокам заключения, включая пожизненное лишение свободы. За упомянутый период также вынесены обвинительные приговоры в отношении более десятка иностранных наемников, которые после начала военной операции «из корыстных побуждений прибыли на Украину» и участвовали в нападении на Курскую область, добавили в ведомстве.

По некоторым делам судебные разбирательства проведены заочно, а обвиняемые находятся в международном розыске. Кроме того, заочно вынесены обвинительные приговоры в отношении наемников, которым удалось скрыться на территории иных государств. В их числе — американец Деррик Бейлс (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он обвиняется в наемничестве и совершении теракта в конце августа 2024 года в Курской области. Суд заочно приговорил его к 26 годам лишения свободы.