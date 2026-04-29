Топ-менеджеры ушли в консультанты

Управленцам теперь все чаще предлагают частичную занятость и нередко платят выше рынка. На этот тренд обращают внимание опрошенные “Ъ FM” рекрутеры. Зачем бизнесу временные руководители? И что это значит для самих топ-менеджеров?

На профицитном рынке топ-менеджеров образовался дефицит экспертизы. Бизнес ищет антикризисных менеджеров и специалистов по цифровой трансформации, что идут в ногу с ИИ. Таких консультантов на рынке не больше 5%, говорят собеседники “Ъ FM”. А нужны они практически всем.

Компании стали чаще отказываться от постоянных руководителей высшего звена и теперь нанимают их на два-три дня в неделю. На языке рекрутеров это называется «дробная занятость». И это совершенно другой карьерный трек, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании Regroup Оксана Морсина:

«Чаще всего это команда из трех человек: генеральный директор, CFO — финансовый директор и, например, HR. Такая тройка в среднем за шесть месяцев способна оздоровить компанию, после чего она передает управление уже операционному менеджменту. Еще один заметный тренд — цифровизация.

Это формат, при котором можно привлекать специалистов с уникальной экспертизой не на полный день, но при этом получать от них дополнительную ценность для бизнеса. Такие запросы со стороны собственников сейчас встречаются все чаще».

В России наблюдается избыток топов: 20 человек на место, при норме не больше восьми. Только в марте, по данным HH.ru, 350 тыс. управленцев высшего и среднего звена опубликовали или обновили свои резюме. И Москва входит в топ пять городов, где больше всего таких соискателей. При таком количестве невостребованных топ-менеджеров, частичная занятость позволяет сохранить квалификацию, считает Управляющий партнер Transearch International Станислав Алексеев:

«Это называется Interim management. Для собственников это возможность оценить человека в более безопасном формате, чем при найме топ-менеджера на постоянный контракт с прописанными «золотыми парашютами». Главный вызов — выстроить работу так, чтобы занятость действительно оставалась частичной и специалиста не дергали вне его рабочего времени по срочным вопросам. На практике в большинстве российских компаний это часто превращается в скрытую полную занятость, но с оплатой как за частичную».

Но у собственников бизнеса сейчас больше карт на руках, чем у топов. Каждая пятая компания, согласно исследованию «Российский индекс СЕО —2025» консалтинговой группы SQN, за последний год сменила гендиректора. Прежние, как делятся кадровики, якобы провалили работу в кризис, а стоили слишком дорого. Это в том числе сказалось и на стоимости экспертизы, отмечает управляющий партнер консалтинговой компании Birge (БиргЕ) Геннадий Ванин:

«Дисконт может быть даже больше 30%. Если человек раньше получал, условно, 2-2,5 млн руб. в базе, то при временной занятости это может быть уже 1-1,5 млн руб. Раньше такой формат стоил дорого и давал свободу, сейчас же это чаще вынужденная мера. Многим опытным руководителям сложно найти работу — поиск может затягиваться на год. Компании при этом не готовы нанимать дорогих специалистов на топ-позиции. Однако если экспертиза ценна, им могут предложить роли в совете директоров или консультативном совете.

На практике это нередко превращается в полноценную занятость, но с меньшей оплатой. И люди соглашаются, потому что альтернатив зачастую просто нет».

Уровень безработицы среди топов, как говорят рекрутеры, достиг уже 20%. И концу года это показатель может увеличиться. Так что топ-левел-фриланс выгоден всем — и управленцам, и компаниям.

Аэлита Курмукова