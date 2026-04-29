Глава фракции «Яблоко» в Петербурге сложил полномочия

Руководитель фракции «Яблоко» Александр Шишлов сложил депутатские полномочия по собственному желанию. На пленарном заседании Заксобрания Санкт-Петербурга 29 апреля парламентарий выступил перед коллегами, сообщил корреспондент «Ъ Северо-Запад». «За» отставку «яблочника» парламент проголосовал единогласно.

Господин Шишлов сложил депутатские полномочия по собственному желанию

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Господин Шишлов сложил депутатские полномочия по собственному желанию

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Сегодня я выступаю в последний раз с этой трибуны как депутат петербургского парламента. Полагаю, многие знают о принятом в пятницу решении суда, которое лишает меня права участвовать в предстоящих выборах. За якобы пропаганду некой неназванной символики экстремистской организации. Разумеется, мы будем обжаловать это решение, но совершенно очевидно, что в этом деле работает не закон, а политический заказ — не допустить на выборы лидеров партии "Яблоко". Я принял решение сложить полномочия, чтобы мой мандат получил следующий по списку представитель "Яблока", который будет участвовать в выборах как действующий депутат ЗакСа»,— высказался господин Шишлов.

Он заявил, что партия будет участвовать в предстоящих выборах. «Мы будем бороться за возвращение в нашу жизнь уважения к правам и достоинству человека, за отмену репрессивных законов и ограничения свободы информации, за мир и свободу, за жизнь без страха»,— завершил свою речь Александр Шишлов. Место руководителя фракции займет Ольга Штанникова.

На прошлой неделе суд в Петербурге оштрафовал Александра Шишлова на 1,5 тыс. рублей за «публичную демонстрацию символики экстремистских организаций» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Поводом стал репост от мая 2023 года с интервью основателя партии Григория Явлинского, в котором упоминался Алексей Навальный. Из-за привлечения к ответственности по этой статье политик в течение года не сможет участвовать в выборах любого уровня. Выборы в Заксобрание пройдут уже в сентябре.

За текущий созыв Заксобрания, работа которого завершится уже летом 2026 года, парламент покинул уже второй «яблочник». В октябре 2024-го депутатские полномочия вынужденно сложил Борис Вишневский (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Причиной для такого решения стал принятый незадолго до этого федеральный закон, согласно которому статус иноагента является поводом для «исключения» из парламента.

Надежда Ярмула