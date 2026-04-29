Совет федерации ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа

Совет федерации ратифицировал межправительственный договор о военном сотрудничестве России и Никарагуа. Договор подписан в Москве 22 сентября 2025 года.

Из сопроводительных материалов следует, что ратификация соглашения поспособствует развитию и укреплению отношений двух стран в военной области. Уполномоченными органами по реализации соглашения назначены Минобороны России и Главное командование армии Никарагуа.

Среди направлений сотрудничества России и Никарагуа — обмен опытом и информацией в военно-технической области, проведение учений и боевая подготовка войск. Договор действует пять лет с автоматическим продлением на тот же срок, если стороны не сообщат о разрыве соглашения не позднее чем за полгода до истечения срока.