Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп и Карл III пошли на сближение

Почему визит короля Великобритании в США считают судьбоносным

Поездка Карла III в США — одновременно «самое нелепое» и «жизненно важное мероприятие» в истории королевской семьи. С такими заголовками вышли британские и американские газеты в первый день визита монарха в Вашингтон. Поездка была приурочена к празднованию 250-летия США.

Фото: Chris Jackson / Reuters, Chris Jackson / Pool / Reuters

«Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!» — признался Дональд Трамп за несколько минут до встречи с королем Карлом III в Вашингтоне. Президент США искренне восхищается британским монархом и его семьей, замечают европейские СМИ. В сентябре 2025 года, когда Трамп и его супруга Меланья приехали с визитом в Великобританию, американский лидер засыпал Карла комплиментами. Король в ответ дал роскошный банкет в Виндзорском замке в честь президента.

К премьер-министру Великобритании у главы Белого дома противоположное отношение. Окружение президента рассказывало, как тот в кулуарах называет Кира Стармера «неудачником без будущего», который «творит глупости». Четырехдневный визит короля — шанс для Трампа выйти из неловкой ситуации, предположил в беседе с “Ъ FM” бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон:

«Я думаю, прорывом можно считать сам факт того, что Дональд Трамп встречается с королевской семьей. Такие события помогают восстановить отношения между двумя странами, которые, говоря откровенно, остаются довольно натянутыми. Это ценный дополнительный ресурс для диалога Великобритании и США. Когда возникают сложности в общении, вы, как правило, стараетесь найти любые точки соприкосновения, чтобы разрешить конфликт. Мы в Великобритании ощущаем, что этот визит должен исправить ошибки в отношениях между нашими странами. Мы должны прийти к консенсусу как раз в тот момент, когда у нас есть разногласия, в том числе по войне в Иране».

Как минимум одно эпохальное событие уже произошло. Впервые за 85 лет королевская чета дала прием в саду резиденции британского посла в Вашингтоне. Перед этим Трамп пригласил Карла и его супругу, королеву Камиллу, на чай в Зеленой комнате Белого дома. Затем гости посетили южную территорию, чтобы осмотреть улей первой леди. Сам Карл держит как минимум три улья в своей частной резиденции и увлекается проблемами экологии. Все это важные, но весьма церемониальные вещи, говорит дипломат и бывший переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко:

«Визиты монархов имеют символическое значение. Наверное, эту символику можно использовать в политических целях, но я согласен, что отношения испорчены. Насчет того, что хуже уже некуда, трудно сказать — всегда есть куда. Произойдет ли улучшение отношений между США и Соединенным Королевством в результате этого визита, предугадать невозможно. Особенности характера и поведения Трампа уже хорошо известны».

В первые же минуты встречи с Карлом Трамп грубо нарушил королевский протокол, обратили внимание британские журналисты. После приветствия президент США несколько раз похлопал короля по плечу, приглашая войти в Белый дом. Согласно неписаному правилу протокола, никто не должен первым инициировать физический контакт с членом королевской семьи. Но Трамп играет в политике по своим правилам, иронизирует бывший корреспондент The New York Times в России Джон Вароли:

«Сейчас многие американцы считают это классным. Трамп знает, как со всеми дружить, и демократично относится ко всем — неважно, король ты Англии или нет. Это его стиль. Нельзя говорить, что отношения Великобритании и Америки испорчены, ни в коем случае. Великобритания остается строго под контролем Вашингтона. Сколько я себя помню, даже в детстве, когда мой папа работал в федеральном правительстве, всегда были напряженные отношения с Великобританией».

В американскую программу Карла входит государственный ужин в Белом доме и визит в Нью-Йорк 29 апреля. Там король посетит вечер памяти жертв терактов 11 сентября. В четверг запланирована поездка на Бермудские острова.

Леонид Пастернак

Фотогалерея

Британский монарх Карл III с женой прилетели в США

Предыдущая фотография
Король Карл III (второй слева), королева Камилла (слева), президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп приветствуют гостей с балкона Белого дома

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские военные готовят красную дорожку на базе Эндрюс к прибытию британской делегации

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters / Henry Nicholls / Reuters

Карл III и Камилла спускаются с трапа самолета по прибытии в США

Фото: Eric Lee / Reuters

Королевская чета идет по летному полю в сопровождении главы протокола США Моники Кроули (справа)

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters / Henry Nicholls / Reuters

Карл III (справа) слушает выступление Дональда Трампа на церемонии встречи в Вашингтоне

Фото: Alex Brandon / AP

Военный оркестр готовится к выступлению на церемонии встречи королевской семьи

Фото: Nathan Howard / Reuters

Гости прибывают на церемонию встречи королевской четы под дождем

Фото: Alex Brandon / AP

Слева направо: первая леди Мелания Трамп, президент США Дональд Трамп, король Великобритании Карл и королева Камилла на приветственной церемонии

Фото: Matt McClain / Reuters

Гости наблюдают за церемонией встречи королевской четы

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Карл III на приветственной церемонии

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Королева Камилла (слева) и Мелания Трамп на официальном приеме во второй день визита королевской четы

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters / Chris Jackson / Reuters

Карл III (слева) и Дональд Трамп наблюдают за военным парадом

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сотрудник секретной службы США обеспечивает безопасность перед прибытием гостей

Фото: Nathan Howard / Reuters

Карл III (второй справа) с женой Камилой (слева), Дональд Трамп с женой Меланией на церемонии встречи королевской четы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Карл III в британском посольстве осматривает предметы для капсулы времени к 250-летию независимости США

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Король и королева покидают британское посольство в Вашингтоне

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters

Карл III (второй справа) и Камилла (вторая слева) беседуют с британским послом Кристианом Тернером и сотрудниками посольства

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool / Reuters / Julia Demaree Nikhinson / Reuters

Дональд Трамп принимает британскую делегацию на официальном чаепитии

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Карл III и Мелания Трамп во время прогулки по саду Белого дома

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Дональд Трамп, Мелания Трамп, Карл III и Камилла на приветственной церемонии в саду Белого дома

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Карл III покидает британское посольство

Фото: Roberto Schmidt / Pool / AP / Roberto Schmidt / AP

Сотрудники секретной службы США дежурят у резиденции британского посла перед приемом

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Король Великобритании Карл III прибывает в Белый дом на официальный ужин

Фото: Alex Brandon / AP

Дональд Трамп и Карл III обмениваются рукопожатиями

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп (справа) и первая леди Мелания Трамп (вторая справа) приветствуют короля Великобритании Карла и королеву Камиллу

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп хлопает Карла III по плечу, чем нарушает британский королевский этикет

Фото: Chris Jackson / Pool / Reuters / Chris Jackson / Reuters

Дональда Трамп (справа) и Карл III наблюдают за военным парадом

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп на официальном ужине с королевской четой

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Следующая фотография
1 / 28

Смотреть

Новости компаний Все