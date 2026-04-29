Трамп и Карл III пошли на сближение

Поездка Карла III в США — одновременно «самое нелепое» и «жизненно важное мероприятие» в истории королевской семьи. С такими заголовками вышли британские и американские газеты в первый день визита монарха в Вашингтон. Поездка была приурочена к празднованию 250-летия США.

«Я всегда хотел жить в Букингемском дворце!» — признался Дональд Трамп за несколько минут до встречи с королем Карлом III в Вашингтоне. Президент США искренне восхищается британским монархом и его семьей, замечают европейские СМИ. В сентябре 2025 года, когда Трамп и его супруга Меланья приехали с визитом в Великобританию, американский лидер засыпал Карла комплиментами. Король в ответ дал роскошный банкет в Виндзорском замке в честь президента.

К премьер-министру Великобритании у главы Белого дома противоположное отношение. Окружение президента рассказывало, как тот в кулуарах называет Кира Стармера «неудачником без будущего», который «творит глупости». Четырехдневный визит короля — шанс для Трампа выйти из неловкой ситуации, предположил в беседе с “Ъ FM” бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон:

«Я думаю, прорывом можно считать сам факт того, что Дональд Трамп встречается с королевской семьей. Такие события помогают восстановить отношения между двумя странами, которые, говоря откровенно, остаются довольно натянутыми. Это ценный дополнительный ресурс для диалога Великобритании и США. Когда возникают сложности в общении, вы, как правило, стараетесь найти любые точки соприкосновения, чтобы разрешить конфликт. Мы в Великобритании ощущаем, что этот визит должен исправить ошибки в отношениях между нашими странами. Мы должны прийти к консенсусу как раз в тот момент, когда у нас есть разногласия, в том числе по войне в Иране».

Как минимум одно эпохальное событие уже произошло. Впервые за 85 лет королевская чета дала прием в саду резиденции британского посла в Вашингтоне. Перед этим Трамп пригласил Карла и его супругу, королеву Камиллу, на чай в Зеленой комнате Белого дома. Затем гости посетили южную территорию, чтобы осмотреть улей первой леди. Сам Карл держит как минимум три улья в своей частной резиденции и увлекается проблемами экологии. Все это важные, но весьма церемониальные вещи, говорит дипломат и бывший переводчик Михаила Горбачева Павел Палажченко:

«Визиты монархов имеют символическое значение. Наверное, эту символику можно использовать в политических целях, но я согласен, что отношения испорчены. Насчет того, что хуже уже некуда, трудно сказать — всегда есть куда. Произойдет ли улучшение отношений между США и Соединенным Королевством в результате этого визита, предугадать невозможно. Особенности характера и поведения Трампа уже хорошо известны».

В первые же минуты встречи с Карлом Трамп грубо нарушил королевский протокол, обратили внимание британские журналисты. После приветствия президент США несколько раз похлопал короля по плечу, приглашая войти в Белый дом. Согласно неписаному правилу протокола, никто не должен первым инициировать физический контакт с членом королевской семьи. Но Трамп играет в политике по своим правилам, иронизирует бывший корреспондент The New York Times в России Джон Вароли:

«Сейчас многие американцы считают это классным. Трамп знает, как со всеми дружить, и демократично относится ко всем — неважно, король ты Англии или нет. Это его стиль. Нельзя говорить, что отношения Великобритании и Америки испорчены, ни в коем случае. Великобритания остается строго под контролем Вашингтона. Сколько я себя помню, даже в детстве, когда мой папа работал в федеральном правительстве, всегда были напряженные отношения с Великобританией».

В американскую программу Карла входит государственный ужин в Белом доме и визит в Нью-Йорк 29 апреля. Там король посетит вечер памяти жертв терактов 11 сентября. В четверг запланирована поездка на Бермудские острова.

Леонид Пастернак