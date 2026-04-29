В Сургуте задержали 10 человек за фиктивные соцвыплаты на 1 млрд рублей

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД задержали в Сургуте (ХМАО-Югра) 10 человек по подозрению в организации фиктивной регистрации граждан с целью незаконного получения социальных выплат, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Задержанные, отметила она, состояли в организованной преступной группировке.

Предварительно было установлено, что задержанные осуществляли противозаконную деятельность с 2024 года. «Злоумышленники за вознаграждение незаконно регистрировали жителей республик и областей Северо-Кавказского федерального округа на территории других регионов страны. Это ХМАО – Югра, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Саха (Якутия), Мурманская область и Камчатский край. Регистрация проводилась без личного присутствия граждан. Фигуранты, некоторые из которых действовали по доверенности, оформляли документы в МФЦ. Целью было получение ежемесячных денежных пособий, размер которых в указанных северных регионах значительно выше, чем по месту фактического проживания граждан», — рассказала Ирина Волк в своих соцсетях.

По предварительным данным силовых ведомств, общий ущерб бюджету страны составил свыше 1 млрд руб. Следственные органы региона возбудили уголовные дела по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ст. 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация гражданина РФ). Помимо этого, более 20 уголовных дел по факту фиктивной регистрации возбуждены в отношении собственников жилых помещений, предоставивших для криминальной схемы свои адреса. Сейчас проверяется причастность к незаконной регистрации и получению социальных выплат более чем 6,5 тыс. граждан.

