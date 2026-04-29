«Дом.РФ» увеличил чистую прибыль за первый квартал почти вдвое

Чистая прибыль банка «Дом.РФ» по МСФО в январе–марте 2026 года выросла в 1,8 раза в годовом выражении и достигла 28,5 млрд руб. Об этом свидетельствует отчет компании.

Чистые процентные доходы «Дом.РФ» (без учета сделок секьюритизации) в первом квартале 2026-го достигли 43,9 млрд руб. — на 37% больше показателя прошлого года. Рост в компании объясняют увеличением кредитного портфеля и ростом чистой процентной маржи.

Показатель операционных доходов увеличился на 55% и достиг 48,6 млрд руб. В первом квартале также выросли административно-хозяйственные расходы: за тот же период они увеличились на 24,4% и составили 11,9 млрд руб. Рентабельность капитала компании увеличилась на 23,8%.

Небанковский сектор также показал рост: за первый квартал 2026 года по сравнению с первым кварталом 2025-го прибыль от секьюритизации выросла на 43%, от аренды жилья — на 24%, в сегменте по вовлечению земли — на 21%. «Дом.РФ» обосновал рост масштабированием бизнеса.