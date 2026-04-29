В Иркутске введут ограничения на езду на электросамокатах

Администрация Иркутска готовит нормативно-правовой акт, который будет регулировать использование средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности электросамокатов. Как сообщает пресс-служба городской думы, новый документ позволит определить места парковки, унифицировать присвоение номеров СИМ и внедрить видеофиксацию правонарушений.

Предлагается полностью запретить движение СИМ в нескольких общественных местах в период проведения там публичных мероприятий. Полный запрет также коснется езды на тротуарах шириной менее 1,5 м. Скорость передвижения могут снизить до 10 км/ч на центральных улицах, в зонах отдыха, а также во всех городских парках. Кроме того, парковать электросамокаты нельзя будет на остановках общественного транспорта и узких тротуарах.

За последние два года в Иркутске зафиксировано 46 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 45 человек и 1 погиб. В течение мая и июня планируется доработать нормативно-правовой акт с участием депутатов думы, а также с учетом предложений жителей Иркутска.

Влад Никифоров, Иркутск