Казахстан конфисковал 3,2 млн USDT у отмывавшего деньги наркошопов криптообменника

Казахстан конфисковал у одного из крупнейших теневых криптосервисов СНГ, «RAKS Exchange», ранее замороженные 3,2 млн USDT. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана.

По данным АФМ, через криптовалютный обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, которые действовали на территории России, Украины, Казахстана и Молдавии. Общий оборот через «RAKS Exchange» составил почти $225 млн, рассказали в агентстве.

Казахстан ликвидировал криптосервис в сентябре 2025 года. Были заблокированы 67 криптокошельков «RAKS Exchange», под заморозку попали 9,7 млн USDT.

«Сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность ряда наркомагазинов»,— отметили в АФМ. Следствие и работа по данному делу продолжаются.