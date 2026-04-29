Обжалован приговор экс-главе регоператора по обращению с ТКО в Новосибирске

В Новосибирский областной суд поступила жалоба на приговор Железнодорожного райсуда в отношении Ларисы Анисимовой — бывшего гендиректора регионального «мусорного» оператора, компании «Экология-Новосибирск». Приговор оспаривают сторона защиты, прокуратура и представители потерпевших, указывается в карточке дела на сайте суда. Заседание назначено на 22 мая.

Экс-директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова обвинялась следствием в хищении свыше 1,1 млрд руб. у подрядчиков по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО), ее уголовное дело насчитывало 10 эпизодов. В прениях сторон прокурор запросил для подсудимой семь лет лишения свободы и штраф в размере 2 млн руб.

По трем инкриминируемым эпизодам Ларису Анисимову оправдали «в связи с отсутствием состава преступления». Семь оставшихся эпизодов были переквалифицированы с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на причинение имущественного ущерба (ст. 165 УК РФ), по трем из них истекли сроки давности уголовного преследования. В итоге подсудимой назначили четыре года условно и штраф 60 тыс. руб.

Илья Николаев