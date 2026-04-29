На Дону средний срок автокредита превысил 6 лет

В Ростовской области средний срок автокредита в марте 2026 года увеличился до 6,1 лет. Это на 18,2% больше, чем в марте прошлого года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Ростовская области находится на седьмом месте рейтинга среди 30 регионов по среднему сроку автокредитов. На первом месте располагается Краснодарский край (6,5 лет), на втором — Ставропольский край (6,4 лет), на третьем — Пермский край (6,2 лет).

«Аппетит к риску у банков, и спрос на автокредиты со стороны граждан в последнее время находятся на довольно низком уровне из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, общего роста цен на автомобили, и сокращения акций и скидок со стороны автопроизводителей и автодилеров. В этой связи при одобрении автокредитов и их условий к качеству кредитных историй заемщиков предъявляются достаточно высокие требования»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева