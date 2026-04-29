Зарубежные СМИ: Почему экс-директора ФБР обвиняют в угрозах Дональду Трампу?

Суд в США постановил арестовать бывшего директора ФБР из-за фотографии на пляже. Джеймса Коми обвиняют в том, что он публично угрожал убить Дональда Трампа, сообщает CNN. Год назад отставной чиновник разместил в своих соцсетях снимок с числами 86 и 47, выложенными из морских ракушек. Позже пост был удален. Федеральная прокуратура усмотрела в этом завуалированный призыв к ликвидации главы Белого дома. «86» на сленге якобы означает «избавиться от чего-либо», «47» — порядковый номер нынешнего американского президента. Защита Джеймса Коми отвергает обвинения и ссылается на первую поправку к конституции, которая, в том числе, гарантирует свободу слова. Американские СМИ называют скандальное разбирательство политически мотивированным. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Джеймс Коми был директором Федерального бюро расследований с 2013-го по 2017 год. На этот пост его назначил еще Барак Обама. После того, как Трамп в первый раз выиграл президентские выборы, он поменял руководящий состав почти всех ведомств. Коми стал исключением —поначалу новый глава Белого дома относился к нему весьма доброжелательно. Однако вскоре чиновник был уволен. Источники телеканала CNN связывали это с расследованием вмешательства России в выборы, которое тогда запустило ФБР. С тех пор Трамп и Коми считаются непримиримыми политическими противниками. По обвинению в угрозах убить президента отставному директору силового ведомства грозит до 10 лет тюрьмы.

По информации источников CNN, расследование затянулось почти на год. Собеседники телеканала утверждают, что именно из-за этого в начале апреля Трамп уволил генпрокурора Пэм Бонди. Ей «дали задачу разобраться» с основными политическими оппонентами новоизбранного президента. Но чиновница не справилась. Обвинение из-за фотографии ракушек выдвинул новый генпрокурор, бывший адвокат Трампа Тодд Бланш.

Источники The Washington Post добавляют, что громкое разбирательство может затронуть и других силовиков из администрации Обамы. Речь, в частности, идет о бывшем директоре ЦРУ Джоне Бреннане. Ему грозит ответственность за ложные показания, которые он дал Конгрессу в 2017-м, обвинив Россию во вмешательстве в президентские выборы.

Коми тоже выступал в парламенте по поводу расследования. Сенаторы-республиканцы призывают Минюст подготовить обвинение бывшему директору ФБР и по этому делу. Демократы же назвали ведомство «личным цепным псом Трампа», сообщает Fox News. Если дело основано исключительно на фотографии ракушек в соцсетях, то оно быстро развалится, рассуждают юристы, опрошенные телеканалом. Впрочем, у силовиков есть и другие улики по делу об угрозах убить президента. Прежде всего, показания неких свидетелей. Правда, конкретики Минюст так и не раскрыл.