Чистая прибыль X5 по МСФО упала более чем на четверть в первом квартале

Чистая прибыль ритейлера X5 (владеет сетью магазинов «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток») по МСФО составила 13,3 млрд руб. по итогам первого квартала 2026 года. Это на 27,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности.

Выручка группы за первый квартал, напротив, выросла на 11,3% — до 1,2 трлн руб. Выручка цифровых бизнесов (X5 Digital, 5Post, продажи через маркетплейсы) увеличилась на 26,6% — до 89,7 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос на 24,9% — до 62,4 млрд руб. Рентабельность X5 по EBITDA составила 5,2% против 4,7% в первом квартале 2025-го. Операционная прибыль ритейлера достигла 33,8 млрд руб. (+31,2%). Общий долг X5 вырос до 406,7 млрд руб. Чистый долг компании составил 335,5 млрд руб.