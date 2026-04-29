Косово отправили на новые выборы

Парламенту Косово не удалось из-за бойкота оппозиции избрать до конца 28 апреля нового президента, что делает неизбежным проведение здесь внеочередных парламентских выборов. Оппозиция была готова поддержать покинувшую недавно президентский пост Вьосу Османи, однако правящее движение «Самоопределение» премьера Альбина Курти отказало ей в поддержке во многом из-за того, что именно на нее делает ставку ключевой партнер Косово — США. Источники “Ъ” в Приштине полагают, что теперь Вьоса Османи может пойти на выборы с новой партией либо поддержать одну из партий оппозиции и в случае успеха вернуться в президентское кресло. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Заседание парламента в Приштине, Косово, 28 апреля

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Заседание парламента в Приштине, Косово, 28 апреля

Избрать нового президента парламенту Косово нужно было до полуночи 28 апреля, в противном случае, согласно решению конституционного суда, становилось неизбежным проведение внеочередных парламентских выборов. У движения премьера Альбина Курти «Самоопределение» в парламенте 57 мест из 120, вместе с партнерами — 66, а для избрания президента необходимо квалифицированное большинство 80 голосов. Поэтому без поддержки со стороны оппозиции провести своего кандидата правящему движению было нереально.

Оппозиция же заседания парламента в последние дни попросту бойкотировала, обвиняя «Самоопределение» в стремлении взять под контроль все ключевые посты — премьера и спикера парламента, которые представители правящего движения уже занимают, а также президента.

Одна из ведущих партий оппозиции — Демократический союз Косово — была готова разблокировать процесс избрания нового президента за счет участия в голосовании своих 15 депутатов и предложения своего кандидата на этот пост — покинувшую его недавно Вьосу Османи.

Взамен Демсоюз требовал от правящего движения гарантий голосования за экс-президента, однако Альбин Курти давать их отказался, сославшись на то, что голосование тайное. Тем самым премьер фактически отказал в поддержке экс-президенту, что и предрешило провальный исход избрания нового главы Косово.

Сама Вьоса Османи изначально не скрывала стремления переизбраться на второй президентский срок. Став пять лет назад президентом при поддержке именно «Самоопределения» Альбина Курти, она явно рассчитывала на эту поддержку и на сей раз, однако позиция премьера изменилась. Отказ Альбина Курти поддержать переизбрание Вьосы Османи вызван, по мнению региональных экспертов, прежде всего тем, что именно на нее в последнее время делает ставку ключевой партнер Косово — США, тогда как косовского премьера часто обвиняют в недостаточном сотрудничестве и даже конфронтации с Западом. Именно Вьосу Османи американский президент Дональд Трамп включил от Косово в созданный им Совет мира, а перед самым истечением в начале апреля первого срока ее президентских полномочий с ней встретился госсекретарь США Марко Рубио.

Не дожидаясь исхода переговоров премьера с лидерами оппозиции об избрании нового президента и опираясь на поддержку главного внешнеполитического партнера Косово, Вьоса Османи развернула в апреле бурную кампанию в свою поддержку.

Как поясняют информированные источники “Ъ” в Приштине, экс-президент изначально исходила из малой вероятности межпартийной договоренности по новому президенту и неизбежности внеочередных выборов, поэтому заранее начала собственную предвыборную кампанию. Теперь же, когда проведение внеочередных парламентских выборов в Косово стало неизбежно, Вьоса Османи может пойти на них с новой партией либо поддержать тот же Демократический союз, чтобы в случае успеха вернуться в президентское кресло.