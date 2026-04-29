Материальных доказательств наличия химического оружия в Сирии нет, заявили в Совете безопасности России. Там предупредили о риске фабрикаций западных стран по этой теме. Они препятствуют закрытию сирийского химического досье, чтобы сохранить рычаги давления на власти в Дамаске, утверждают в Совбезе.

«Ангажированность таких шагов очевидна: деньги выделяются не столько на уничтожение химических веществ (которых не находят), сколько на политическое давление»,— сказали в Совбезе (цитата по ТАСС). Там добавили, что «зачистку сирийского химического досье» финансирует и лоббирует Великобритания. «Особую роль в сирийском треке играет Лондон», — подчеркнули в Совбезе.

По оценкам российского Совбеза, эффективность миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии «стремится к нулю с точки зрения поиска реальных угроз». Секретариат ОЗХО утратил независимость, на что неоднократно указывало постпредство России при организации, добавили в Совбезе.

Программа создания химического оружия в Сирии началась в 1970-е годы. Власти страны впервые официально признали его наличие в 2012 году. На следующий год Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. О полном уничтожении химоружия в Сирии ОЗХО объявила в 2016 году.