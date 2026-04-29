В Курганской области уроки пройдут дистанционно из-за беспилотной опасности

Занятия второй смены в школах Курганской области проведут дистанционно. Учащиеся первой смены находятся в учреждениях, домой могут уйти только в сопровождении родителей либо после отмены режима беспилотной опасности. Об этом сообщает региональный департамент образования и науки.

В пресс-службе ведомства отмечают, что во время действия режима родителям не нужно никуда ехать, рекомендуется находиться в безопасном месте. Сотрудники школ не имеют права выводить детей на улицу и могут передать их только законным представителям. Такая же инструкция работает в детских садах и учреждениях дополнительного образования.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, утром 29 апреля в Курганской области ввели режим беспилотной опасности.

Виталина Ярховска