В Курганской области объявлен режим беспилотной опасности

На территории Курганской области утром 29 апреля объявили режим беспилотной опасности. Работают дежурные службы и силовые ведомства. Об этом сообщает региональное правительство.

В пресс-службе правительства области напоминают, что при объявлении режима необходимо соблюдать меры безопасности. Гражданам не нужно предпринимать самостоятельных действий, если они заметили подозрительный объект в небе. Необходимо держаться на достаточном от него расстоянии и скрыться из зоны видимости объекта, а также зафиксировать время и место его появления и сообщить об этом по номеру 112 или 102.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, также режим беспилотной опасности объявили ранним утром 29 апреля в Челябинской области.

Виталина Ярховска