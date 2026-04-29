В Удмуртии сняли все режимы, связанные с угрозой БПЛА

В Удмуртии дали отбой всем сигналам, связанным с БПЛА. Следом за снятием режима «Опасное небо» в 11:00 были отменены «Беспилотная опасность» и ограничения на использование воздушного пространства в аэропорту Ижевска («Ковер»). Объявлен отбой режима «Ковёр» по г. Воткинску. Об этом сообщил в Telegram председатель по делам ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин.

Напомним, около 6:00 в Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность». К 06:30 был введен режим «Опасное небо», под угрозой атаки БПЛА оказалось 12 муниципалитетов. В девяти муниципалитетах Удмуртии работали сирены.