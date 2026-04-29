В девяти муниципалитетах Удмуртии включили сирены при режиме «Опасное небо»

Сирены запустили в Глазове, Воткинске, а также в Глазовском, Балезинском, Красногорском, Якшур-Бодьинском, Игринском, Шарканском и Воткинском районах Удмуртии. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, в республике продолжает действовать сигнал «Опасное небо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Около 06:00 в Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность», в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. К 06:30 был введен режим «Опасное небо», под угрозой атаки БПЛА оказалось 12 муниципалитетов.