В девяти муниципалитетах Удмуртии включили сирены при режиме «Опасное небо»
Сирены запустили в Глазове, Воткинске, а также в Глазовском, Балезинском, Красногорском, Якшур-Бодьинском, Игринском, Шарканском и Воткинском районах Удмуртии. Как сообщил глава республики Александр Бречалов, в республике продолжает действовать сигнал «Опасное небо».
Около 06:00 в Удмуртии объявили режим «Беспилотная опасность», в аэропорту Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. К 06:30 был введен режим «Опасное небо», под угрозой атаки БПЛА оказалось 12 муниципалитетов.