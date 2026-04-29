В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки

Житель Темрюкского района Краснодарского края задержан по подозрению в убийстве 11-летней девочки, заявили в пресс-службе Следственного комитета России. Мужчина признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие потребует ареста задержанного.

24 апреля девочка вышла на прогулку в поселке Стрелка, уточнили в СКР. Ее поиски продолжались четыре дня круглосуточно. Сегодня об обнаружении тела ребенка сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

По версии следователей, мужчина встретил девочку на одной из улиц поселка и посадил в свою машину, после чего они поехали в сторону хутора Белого. Во время поездки мужчина задушил ребенка. Чтобы скрыть преступление, он спрятал тело погибшей в районе водоема за пределами хутора.