Экс-пиарщик челябинских губернаторов оспорит отказ в УДО из колонии

Бывший пресс-секретарь двух губернаторов Челябинской области Дмитрий Федечкин намерен обжаловать отказ в условно-досрочном освобождении из колонии. Об этом сообщается в его личном telegram-канале. Сторона защиты планирует подать жалобу в Челябинский областной суд.

В областном суде «Ъ-Южный Урал» ответили, что заявление пока не поступало.

Решение об отказе в условно-досрочном освобождении Дмитрия Федечкина принял Копейский городской суд 15 апреля этого года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в ходе заседания судья зачитала более 50 положительных характеристик осужденного, рассказала о его активной общественной деятельности и работе старостой в храме колонии. Тогда также выступил представитель колонии, заявивший, что Дмитрий Федечкин, напротив, не трудоустроен, не проявляет интереса к обучению и не посещает библиотеку.

По словам близких Дмитрия Федечкина, адвокаты также подадут жалобу на представленную в суде негативную характеристику.

Дмитрий Федечкин занимал должность начальника управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области в 2016-2019 годах. Его задержали в Сахалинской области в июле 2021 года. Ему предъявили растрату из бюджета издательства «Губернские ведомости» в размере 2,9 млн руб. В 2020–2021 годах Дмитрий Федечкин руководил этой организацией. Суд установил, что деньги были похищены путем увеличения реальной цены договоров на оказание услуг по размещению рекламы на пассажирских автобусах. Кроме того, при пособничестве своего заместителя были растрачены на корпоративные мероприятия деньги, вверенные им на премии подчиненным. В октябре 2023 года Сахалинский областной суд назначил Дмитрию Федечкину пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ольга Воробьева