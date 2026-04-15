Безусловно недосрочен

Копейский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении из колонии Дмитрию Федечкину, бывшему пресс-секретарю двух губернаторов Челябинской области. Ходатайство адвоката рассмотрено на заседании 15 апреля. В 2023 году Дмитрия Федечкина приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество и растрату 3 млн руб. из бюджета «Губернских ведомостей». Издательский дом принадлежит правительству Сахалинской области, где Дмитрий Федечкин также работал вице-губернатором. На заседании судья зачитала более 50 положительных характеристик осужденного, а представители колонии — несколько отрицательных. Дмитрий Федечкин участвовал в заседании и оспорил некоторые факты из негативного отзыва. По словам представителя колонии, осужденный вину в содеянном не признает, однако нанесенный ущерб возместил.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Копейский городской суд 15 апреля рассмотрел ходатайство адвоката бывшего пресс-секретаря губернаторов Челябинской области Дмитрий Федечкина об условно-досрочном освобождении из колонии. Осужденный отбывает наказание за мошенничество и растрату во время работы в «Губернских ведомостях» Сахалина. Приговор был вынесен в октябре 2023 года Сахалинским областным судом. Тогда он назначил Дмитрию Федечкину пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ходатайство рассматривала судья Людмила Габриелян. На заседании присутствовал адвокат осужденного, представители прокуратуры и исправительного учреждения ИК-11 (Копейск), где Дмитрий Федечкин отбывает наказание. Последний участвовал по видеосвязи. Были в зале заседания и журналисты.

В начале заседания адвокат осужденного Дмитрий Марочкин заявил ходатайство, в котором просил отложить рассмотрение прошения об УДО. По его словам, открылись новые обстоятельства дела — выяснилось, что еще в 2024 году, во время нахождения Дмитрия Федечкина в СИЗО Южно-Сахалинска, на него были наложены сразу четыре взыскания. О них ни обвиняемый, ни адвокат не были уведомлены. Сторона защиты заявила, что намерена оспорить эти взыскания. Они же легли в основу отрицательной характеристики, которую представило руководство ИК-11 в отношении Дмитрия Федечкина. Представители колонии и прокуратуры высказались против переноса заседания. Судья учла их мнение и приняла решение продолжить рассмотрение ходатайства.

В ходе заседания судья около 40 минут зачитывала положительные характеристики осужденного. Среди них также были благодарности, награды и письма от журналистов.

«Исключительно положительные характеристики. Уникальный специалист, честный и порядочный человек. Встал на путь исправления и достоин освобождения»,— отметила, среди прочего, судья. Она также озвучила, что Дмитрий Федечкин работает старостой в храме на территории колонии, участвует в ремонтных работах, спортивных и образовательных мероприятиях. При досрочном освобождении ему готовы гарантировать трудоустройство и жилье.

Представитель исправительной колонии, в свою очередь, рассказал, что Дмитрий Федечкин к воспитательным мероприятиям относится формально, не трудоустроен, не проявляет интереса к обучению, не посещает библиотеку.

По его словам, он участвует в общественной жизни колонии только ради получения поощрения, не считает труд средством исправления, а также бывает неряшлив во внешнем виде.

Дмитрий Федечкин не согласился с представленной характеристикой.

«Заявляется, что я не участвую в мероприятиях. Но это опровергается дипломами за организацию мероприятий. Если я не посещаю библиотеку, то откуда у меня эти книги?» — задал вопрос Дмитрий Федечкин, показав в руках книги со штампами библиотеки.

«Очевидно, что динамика исправления у меня положительная. На сегодня есть три поощрения, нет действующих взысканий. Меня ждут дома, у меня есть семья. У меня нет проблем с трудоустройством. Отрицательно я характеризуюсь только в системе ФСИН»,— закончил свою речь Дмитрий Федечкин.

В ходе рассмотрения ходатайства об УДО было озвучено, что Дмитрий Федечкин раскаялся в содеянном и полностью погасил нанесенный ущерб, при этом представитель ИК-11 утверждал, ссылаясь на характеристику, что вину при этом осужденный так и не признает.

После всех выступлений судья удалилась в совещательную комнату для вынесения решения. Спустя полчаса она вынесла вердикт — в условно-досрочном освобождении Дмитрию Федечкину отказать. Он может оспорить это решение в течение двух недель после вынесения.

Дмитрий Федечкин занимал должность начальника управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области в 2016-2019 годах. До этого он также в течение трех лет работал директором департамента печати и массовых коммуникаций Свердловской области. На Южном Урале Дмитрий Федечкин большую часть времени работал при губернаторе Борисе Дубровском, а под конец срока — при Алексее Текслере. С 2020 года он руководил издательским домом «Губернские ведомости» (принадлежит правительству Сахалинской области).

Дмитрия Федечкина задержали в Сахалинской области в июле 2021 года. Ему предъявили растрату из бюджета издательства «Губернские ведомости» в размере 2,9 млн руб. В 2020–2021 годах Дмитрий Федечкин руководил этой организацией. Суд установил, что деньги были похищены путем увеличения реальной цены договоров на оказание услуг по размещению рекламы на пассажирских автобусах. Кроме того, при пособничестве своего заместителя были растрачены на корпоративные мероприятия деньги, вверенные им на премии подчиненным.

Дмитрий Моргулес