В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности

Правительство Челябинской области отменило режим беспилотной опасности в регионе. Он действовал 29 апреля с 7 часов утра. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Из-за режима беспилотной опасности в аэропорту Челябинска были введены ограничения на прием и выпуск самолетов, в связи с чем произошла задержка десяти рейсов. На данный момент ограничения уже сняты. Правительство региона также предупреждало о возможном замедлении скорости мобильного интернета и проблемах со связью , что в отдельных районах возможны проблемы со связью и замедление скорости мобильного интернета.

Виталина Ярховска